Клопп удивлен разгромной победой «Арсенала» над «Севильей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на разгромную победу «Арсенала» над «Севильей» со счетом 6:0 в товарищеском матче.

«Это впечатляет. Не думал, что с «Севильей» может такое когда-либо произойти. Думаю, также прибавят и «Манчестер Юнайтед» с «Челси», значительно лучше станет и «Тоттенхэм», поэтому это будет тяжелый сезон для всех нас», — цитирует Клоппа Metro.

Ранее «Ливерпуль» одержал победу в Суперкубке Англии над действующим чемпионом АПЛ «Манчестер Сити» (3:1).