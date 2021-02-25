Тилеманс рассказал о готовности продлить контракт с «Лестером»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс рассказал о ситуации с продлением контракта с клубом.

«Готов ли я продлить контракт с клубом? Почему нет? «Лестер» — клуб с отличными условиями, люди вокруг желают тебе только лучшего. Мне нравится быть здесь. Посмотрим, что будет дальше. В «Лестере» идеальные условия для завоевания трофеев. Все в команде хотят этого», — цитирует Goal Тилеманса.

Тилеманс выступает за «Лестер» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 23-летний бельгиец провел 34 матча в составе «лис», на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.