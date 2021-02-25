Бывший форвард «Локомотива» может продолжить карьеру в «Хаддерсфилде»

Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ньясс может продолжить карьеру в «Хаддерсфилде», сообщает Yorkshire Live.

По информации источника, 30-летний сенегалец достиг принципиальной договоренности с английским клубом и ожидает получения разрешения на работу.

Ньясс является свободным агентом. Последним клубом футболиста был «Эвертон», игрок покинул команду в июле 2020 года. Сенегалец выступал за «Локомотив» с 2014 по 2016 год.