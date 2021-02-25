Бывший форвард «Локомотива» может продолжить карьеру в «Хаддерсфилде»
17:16
Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ньясс может продолжить карьеру в «Хаддерсфилде», сообщает Yorkshire Live.
По информации источника, 30-летний сенегалец достиг принципиальной договоренности с английским клубом и ожидает получения разрешения на работу.
Ньясс является свободным агентом. Последним клубом футболиста был «Эвертон», игрок покинул команду в июле 2020 года. Сенегалец выступал за «Локомотив» с 2014 по 2016 год.
Дополнительная информация:
https://www.examinerlive.co.uk/sport/football/news/huddersfield-transfer-stance-niasse-morrison-19910100
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