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Бывший форвард «Локомотива» может продолжить карьеру в «Хаддерсфилде»

17:16
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Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ньясс может продолжить карьеру в «Хаддерсфилде», сообщает Yorkshire Live.

По информации источника, 30-летний сенегалец достиг принципиальной договоренности с английским клубом и ожидает получения разрешения на работу.

Ньясс является свободным агентом. Последним клубом футболиста был «Эвертон», игрок покинул команду в июле 2020 года. Сенегалец выступал за «Локомотив» с 2014 по 2016 год.

Дополнительная информация:

https://www.examinerlive.co.uk/sport/football/news/huddersfield-transfer-stance-niasse-morrison-19910100

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