«Ливерпуль» и АПЛ поддержали Алиссона в связи с гибелью отца

«Ливерпуль» и АПЛ поддержали голкипера мерсисайдцев Алиссона Бекера, у которого утонул отец.

Сегодня, 25 февраля, стало известно, что папа футболиста Жозе Бекер найден мертвым. Журналист Карлос Ласерда в своем Twitter рассказал, что мужчина накануне во второй половине дня пошел к водоему с плотиной на территории своих владений в Бразилии. Спасатели нашли тело Бекера только утром. Причина смерти пока не сообщается. Возможно, он утонул, нырнув в воду.

«Ты никогда не будешь один», — говорится в Twitter «Ливерпуля».

«Молитвы и соболезнования в такой сложный период Алиссону, его семье и друзьям», — написала пресс-служба АПЛ.

28-летний бразилец играет в «Ливерпуле» с 2018 года.