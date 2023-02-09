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Силва о зимних трансферах «Челси»: «За всю карьеру я еще ни разу такого не видел»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Челси» Тиагу Силва высказался о трансферной активности лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

«За всю карьеру я еще ни разу такого не видел. Это показывает, каковы амбиции клуба и жажда побед. В этом году у нас много травм. В «Челси» много новичков, и им нужно время, чтобы подготовиться и привыкнуть», — приводит слова Силвы сайт клуба.

Также 38-летний футболист верит, что «Челси» может хорошо завершить сезон-2022/23.

«Знаем, что у нас не лучший сезон, но я действительно верю, что в этом можно найти позитив: если ты плохо начал, то можешь хорошо закончить. Нужно усвоить эту ситуацию как урок, постараться как можно скорее освоиться, потому что времени уже почти не осталось — скоро возобновится Лига чемпионов. Нужно, чтобы все были готовы, на одной волне. Мы не будем готовы на максимум, но сейчас важно узнать друг друга и наладить химию», — сказал Силва.

В зимнее трансферное окно лондонский клуб потратил 392,5 миллиона евро. Покупка полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса стала самой дорогой в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.

На данный момент «Челси» идет на 9-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 30 очков.

Источник: ФК Челси
Тиагу Силва
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
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Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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Букайо Сака

Букайо Сака

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 7
И К Ж
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Каземиру

Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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