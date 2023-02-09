Каррагер — о трансферах «Челси»: «Огромные траты — не гарантия успеха»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что большие расходы на трансферы не гарантируют «Челси» успех.

В зимнее трансферное окно лондонский клуб потратил 392,5 миллиона евро.

«Что ждет «Челси» в будущем, если они подписывают с игроками восьмилетние контракты? Если через несколько сезонов они проявят себя не очень хорошо, как от них будут избавляться? Или, если у них все получится, они посмотрят на ситуацию на рынке и захотят новые контракты и еще больше денег. Огромные траты не сделали «Челси» лучше — посмотрите на их положение в АПЛ. Траты не гарантируют успеха», — заявил Каррагер в интервью Overlap Live Fan Debate.

Покупка полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса стала самой дорогой в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.

На данный момент «Челси» идет на 9-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков.