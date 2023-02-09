Кафанов — о переходе Хайкина в «Бристоль»: «Сложно уйти из тепличных условий и начать заново доказывать»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о переходе голкипера Никиты Хайкина в английский «Бристоль».

«Общался с Хайкиным после его перехода в «Бристоль». Такое решение достойно уважения, потому что уйти из тепличных условий и начать заново доказывать — сложно. Как говорит Никита, это другая страна, атмосфера, менталитет. Ему там интересно. Хочу пожелать, чтобы у Хайкина все сложилось. Усложнил ли переход в английский клуб вызов в сборную? Эту тему пока не обсуждали», — цитирует Кафанова Sport24.

27-летний футболист заключил с «Бристолем» контракт до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Хайкин провел 27 матчей за норвежский «Буде-Глимт» в чемпионате страны. Голкипер покинул клуб 1 января в связи с истечением срока контракта.