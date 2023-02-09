Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:44

Кафанов — о переходе Хайкина в «Бристоль»: «Сложно уйти из тепличных условий и начать заново доказывать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о переходе голкипера Никиты Хайкина в английский «Бристоль».

«Общался с Хайкиным после его перехода в «Бристоль». Такое решение достойно уважения, потому что уйти из тепличных условий и начать заново доказывать — сложно. Как говорит Никита, это другая страна, атмосфера, менталитет. Ему там интересно. Хочу пожелать, чтобы у Хайкина все сложилось. Усложнил ли переход в английский клуб вызов в сборную? Эту тему пока не обсуждали», — цитирует Кафанова Sport24.

27-летний футболист заключил с «Бристолем» контракт до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Хайкин провел 27 матчей за норвежский «Буде-Глимт» в чемпионате страны. Голкипер покинул клуб 1 января в связи с истечением срока контракта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-09-kafanov-khaykin-dostoin-uvazheniye-na-perekhod-v-bristol-slozhno-uyti-iz-teplichnykh-usloviy-i-zanovo-dokazyvat
Никита Хайкин
Футбол
Виталий Кафанов
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силва — о зимних трансферах «Челси»: «За всю карьеру я еще ни разу такого не видел»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости