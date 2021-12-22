Теннисист Маррей восхитился игрой Мохамеда Салаха, сравнив его с Роналдиньо

Экс первая ракетка мира Энди Маррей признался, что ошибся, взяв в свою команду в фэнтези-лиге форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, а не нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Мне нравится следить за игрой Салаха, это очень увлекательно. Он мне очень нравится как человек. Салах почти всегда улыбается, и видно, как ему здорово. Сложно его не любить. Не скажу, что он, как Месси, но они оба левши с прекрасным дриблингом. Он скорее похож на Роналдиньо в плане отношения к игре», — цитирует Маррея Eurosport.

В текущем розыгрыше АПЛ египтянин провел 18 матчей за «Ливерпуль», отметившись 15 голами и 9 ассистами.