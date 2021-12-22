«Барселона» заплатит «Манчестер Сити» около 55 миллионов евро за Феррана Торреса

«Барселона» заплатит «Манчестер Сити» около 55 миллионов евро за полузащитника Феррана Торреса, сообщает журналист Тони Хуанмарти в Twitter.

По информации источника, вопрос о переходе 21-летнего испанца в каталонский клуб решен. В данный момент стороны обсуждают размер бонусов и сроки выплат.

В нынешнем сезоне Торрес забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах за «Манчестер Сити».