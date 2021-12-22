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Тиагу Силва продлит контракт с «Челси» до 2023 года

17:35
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Защитник «Челси» Тиагу Силва продлит контракт с лондонским клубом до 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, сторонам остается подготовить и подписать необходимые документы. Это вопрос ближайших недель или месяцев.

При этом лондонскому клубу не удается договориться о новом контракте с защитником Антонио Рюдигером. Шансов на то, что «Челси» продлит контракт с защитником, мало. Ситуацией хочет воспользоваться «Реал». Мадридский клуб намерен подписать немца на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 37-летний Силва провел 20 матчей за «Челси», забил два мяча и отдал две результативные передачи. На счету 28-летнего Рюдигера два гола и четыре передачи в 23 встречах за лондонскую команду.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1473637466989023232

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Карен Саркисян все материалы автора

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