«ПСЖ» готов предложить 75 миллионов фунтов за Рэшфорда

«ПСЖ» продолжает интересоваться форвардом «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, утверждает Mirror.

По информации источника, в летнее трансферное окно парижане готовы предложить «МЮ» 75 миллионов фунтов стерлингов за 26-летнего англичанина.

Ранее «ПСЖ» уже пытался подписать Рэшфорда летом 2022 года, но тогда игрок продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Рэшфорд провел 34 матча, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.