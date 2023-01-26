Тен Хаг — о победе над «Ноттингемом»: «Был один момент, который мог изменить ход встречи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингемом» (3:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Я доволен игрой и думаю, что на протяжении 90 минут мы ее контролировали. Был один момент, который мог изменить ход встречи, и именно в этом нам нужно прибавлять. Я знаю, на что способен «Ноттингем». У них действительно хороший результат. Мы не можем позволить сопернику вернуться в игру, когда так хорошо начали. Впереди ответная встреча. Игроки должны быть сосредоточены», — цитирует BBC тен Хага.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.