Бруну Фернандеш поучаствовал в 100 голах «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился голом в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Ноттингема» (3:0).

Как сообщает Opta, 28-летний португалец поучаствовал в 100-м голе манкунианцев. За 155 матчей за «МЮ» он забил 56 голов и сделал 44 голевые передачи.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.