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Сегодня, 01:13

Тен Хаг — о матче с «Бернли»: «Эта победа была нам необходима»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 6-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).

«Все было очевидно. Конечно, эта победа была нам необходима. У нас была тяжелая серия матчей с хорошими соперниками. Необязательно было их проигрывать. И сегодня победа была необходима. Меня впечатлили командный дух и то, как игроки сражаются вместе. Атаковали 11 человек — и защищались 11 человек. Они поддерживали друг друга.

Многое было против нас, включая травмы и решения. Как и сегодня. Это как закон Мерфи, согласно которому все складывается против нас. Но нужно бороться и искать возможность перевернуть ситуацию. И это была демонстрация того, что раздевалка едина", — приводит слова тен Хага BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 3 победы и 3 поражения. «Бернли» располагается на последней, 20-й строчке с 1 очком.

ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Неделя

Гол Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
9
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
10
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
11
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
18
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
19
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
20
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
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38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 0
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 1 : 1
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 2 : 0
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 1 : 3
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 0 : 1
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
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Ливерпуль – Вест Хэм
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24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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