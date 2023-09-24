Тен Хаг — о матче с «Бернли»: «Эта победа была нам необходима»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 6-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).

«Все было очевидно. Конечно, эта победа была нам необходима. У нас была тяжелая серия матчей с хорошими соперниками. Необязательно было их проигрывать. И сегодня победа была необходима. Меня впечатлили командный дух и то, как игроки сражаются вместе. Атаковали 11 человек — и защищались 11 человек. Они поддерживали друг друга.

Многое было против нас, включая травмы и решения. Как и сегодня. Это как закон Мерфи, согласно которому все складывается против нас. Но нужно бороться и искать возможность перевернуть ситуацию. И это была демонстрация того, что раздевалка едина", — приводит слова тен Хага BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 3 победы и 3 поражения. «Бернли» располагается на последней, 20-й строчке с 1 очком.