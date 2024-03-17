Тен Хаг — о Кубке Англии: «Мы должны спасти сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступление команды в Кубке Англии.

«Мы должны спасти сезон. У нас есть возможность выиграть трофей. Единственная возможность — это Кубок Англии, так что нас отделяют всего три победы, но это важные матчи, и мы должны показать себя как можно лучше», — приводит слова Тен Хага журналист Фабрицио Романо.

17 марта «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Ливерпулем» в четвертьфинале Кубка Англии. Начало — в 18.30 по московскому времени.