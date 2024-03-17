Гвардиола о выходе в полуфинал Кубка Англии: «С «Ньюкаслом» мы играли очень хорошо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» в четвертьфинале Кубка Англии.

«Звучит очень хорошо. Знаю, что мы играем, чтобы побеждать в финалах. Но чтобы выигрывать в них, нужно одерживать победы и на более ранних стадиях.

Мы выиграли четыре Кубка английской лиги подряд, а теперь вышли в шестой полуфинал Кубка Англии.

Мы играли очень хорошо, так надежной обращались с мячом. Ковачич, Родри и Бернарду так хорошо сохраняли мяч. Очень хорошая игра», — сказал Гвардиола после игры.

«Манчестер Сити» прошел в следующую стадию турнира. Первым участником полуфинала Кубка Англии стал «Ковентри», который ранее обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.