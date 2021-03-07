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Сульшер — о победе над «Манчестер Сити»: «МЮ» в восторге от матча»

22:03
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победный матч команды над «Манчестер Сити» (2:0) в 27-м туре АПЛ.

«В восторге от матча. Мы забили первый гол, вели игру 10-15 минут, но потом слишком сосредоточились на удержании счета. Сильные команды неизбежно создают моменты, когда долго сидишь в защите. Надо было в перерыве настроить всех на другую игру.

Думаю, мы отлично защищались и были похожи на себя, когда владели мячом. «Сити» настолько далеко в таблице, что кроме победы не о чем думать», — цитирует Сульшера BBC.

После 28 туров АПЛ «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» — 11 очков.

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