Сульшер сравнил новичка «Манчестер Юнайтед» Фернандеша со Скоулзом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о новичке команды, 25-летнем португальском полузащитнике Бруну Фернандеше, купленном из «Спортинга».

По мнению норвежского специалиста, сравнивать Фернандеша с Криштиану Роналду, который также переходил из лиссабонской команды в «МЮ», неправильно.

— Криштиану уникален, и мы надеемся, что Бруну Фернандеш также проведет фантастическую карьеру в «МЮ», но сравнивать его с Роналду нечестно, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Бруну может как забивать, так и ассистировать, у него прекрасный удар и техника, но также в арсенале португальца есть широкий диапазон в плане передач. Он скорее похож на Пола Скоулза, такой же вспыльчивый, страстный, ненавидит проигрывать. Бруну даже взял номер Скоулза, перейдя в «МЮ».

В сезоне-2019/20 Фернандеш провел 27 матчей за «Спортинг», на его счету 15 голов и 14 результативных передач. Португалец взял в «МЮ» 18-й номер. Ранее Сульшер заявил, что включит игрока в заявку на матч 25-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона», который пройдет в эту субботу. Начало — в 20.30 по московскому времени.