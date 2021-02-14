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Сульшер рассказал, что внимательно следит за Холанном

13:33
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что внимательно следит за нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном.

«У него определенно будет отличная карьера как на клубном уровне, так и в сборной. Он великолепно играет за «Боруссию», посмотрим, где он будет дальше. Как его соотечественник и человек, работавший с ним, я рад видеть его успехи. Мы сделаем все, чтобы стать еще более сильной командой, а он будет делать все, чтобы стать более сильным игроком. Куда он может перейти? Тут я не буду ничего говорить, просто пожелаю удачи. Выбирать ему», — цитирует Sky Sports Сульшера.

7 февраля сообщалось, что «Боруссия» может продать Холанна в случае непопадания команды в Лигу чемпионов. Футболистом интересуются «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Челси». 20-летний норвежец мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но принял решение перейти в «Боруссию» в январе 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11667/12216744/erling-haaland-manchester-united-manager-ole-gunnar-solskjaer-following-progress-of-borussia-dortmund-striker

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