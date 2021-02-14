Сульшер рассказал, что внимательно следит за Холанном
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что внимательно следит за нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном.
«У него определенно будет отличная карьера как на клубном уровне, так и в сборной. Он великолепно играет за «Боруссию», посмотрим, где он будет дальше. Как его соотечественник и человек, работавший с ним, я рад видеть его успехи. Мы сделаем все, чтобы стать еще более сильной командой, а он будет делать все, чтобы стать более сильным игроком. Куда он может перейти? Тут я не буду ничего говорить, просто пожелаю удачи. Выбирать ему», — цитирует Sky Sports Сульшера.
7 февраля сообщалось, что «Боруссия» может продать Холанна в случае непопадания команды в Лигу чемпионов. Футболистом интересуются «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Челси». 20-летний норвежец мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но принял решение перейти в «Боруссию» в январе 2020 года.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11667/12216744/erling-haaland-manchester-united-manager-ole-gunnar-solskjaer-following-progress-of-borussia-dortmund-striker
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