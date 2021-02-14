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«Лестер» намерен сохранить в команде защитника Сёюнджю

13:06
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«Лестер» готов предложить защитнику Чаглару Сёюнджю новый контракт, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «лисы» в ближайшее время хотят подписать с футболистом соглашение до 2023 года. Отмечается, что многие клубы интересуются турком, поэтому «Лестер» намерен как можно быстрее оформить продление.

В этом сезоне 24-летний защитник провел 15 матчей за «лис», не отметившись результативными действиями.

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