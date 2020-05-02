Стюарт Пирс рассказал, почему не взял Бекхэма на Олимпиаду-2012

Бывший главный тренер сборной Великобритании Стюарт Пирс рассказал, почему Дэвид Бекхэм не вошел в состав команды на Олимпиаду-2012. Британская команда была сформирована специально для участия в домашних Играх. Бекхэм мог войти в число трех футболистов старше 23 лет, однако Пирс предпочел Райана Гиггза, Крейга Беллами и Мику Ричардса. Британцы добрались до четвертьфинала, где по пенальти уступили Корее (1:1, пенальти 4:5).

— Для меня не имело значения, сколько ему лет: 24 или 37, я в любом случае хотел включить его в заявку. Когда мне доверили выбирать состав, единственное, что я хотел — пригласить Дэвида. Я хотел, чтобы он выходил на поле и показывал пример команде, сколько он сделал, чтобы привезти Олимпиаду в эту страну.

Я отчаянно хотел, чтобы Дэвид был в этом составе. Но, как человек футбола, я хотел, чтобы состав был сформирован по футбольному принципу.

С учетом формы Райана Гиггза и Крэйга Беллами и того, что мне нужен был хороший защитник в лице Мики Ричардса, они и были тремя игроками старшего возраста.

Я был загнан в угол, я не мог выбрать Дэвида, потому что знал: если бы я это сделал, я бы ослабил команду. Это было самое трудное решение, которое я принимал в жизни.