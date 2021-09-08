Стала известна зарплата Тимо Вернера в «Челси»

Журналист Sport Bild Кристиана Фалька сообщил зарплату форварда «Челси» Тимо Вернера.

По данным источника, 25-летний немец получает в лондонском клубе более 20 миллионов евро в год.

В составе «Челси» Вернер играет с 2020 года. За это время он провел в составе «синих» 37 матчей в АПЛ, отметился 6 голами и 8 результативными передачами. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость нападающего — 65 миллионов евро.