Стала известна зарплата Тимо Вернера в «Челси»
18:32
Журналист Sport Bild Кристиана Фалька сообщил зарплату форварда «Челси» Тимо Вернера.
По данным источника, 25-летний немец получает в лондонском клубе более 20 миллионов евро в год.
В составе «Челси» Вернер играет с 2020 года. За это время он провел в составе «синих» 37 матчей в АПЛ, отметился 6 голами и 8 результативными передачами. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость нападающего — 65 миллионов евро.
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