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Бруну Фернандеш: «С Роналду «МЮ» ближе к трофеям»

19:19
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Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш прокомментировал переход форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в стан манкунианцев.

«Энтузиазм будет огромным, все знают, что Криштиану в здании. Все чувствуют уверенность и радость от того, что он вернулся. Мы знаем, что Роналду может нам дать. У нас с Криштиану одна цель — побеждать. С ним мы ближе к трофеям», — цитирует Фернандеша официальный сайт «МЮ».

36-летний Роналду, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, вернулся в английский клуб из «Ювентуса» 31 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/Bruno-Fernandes-believes-Man-Utd-closer-to-winning-trophies-with-Cristiano-Ronaldo?t=y&utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=appandweb&utm_content=brunoonronaldo20210908

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Виктория Кравченко все материалы автора

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