Бруну Фернандеш: «С Роналду «МЮ» ближе к трофеям»

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш прокомментировал переход форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в стан манкунианцев.

«Энтузиазм будет огромным, все знают, что Криштиану в здании. Все чувствуют уверенность и радость от того, что он вернулся. Мы знаем, что Роналду может нам дать. У нас с Криштиану одна цель — побеждать. С ним мы ближе к трофеям», — цитирует Фернандеша официальный сайт «МЮ».