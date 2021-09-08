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«Фенербахче» хочет купить полузащитника «Тоттенхэма» Сессеньона

17:55

«Фенербахче» хочет купить полузащитника «Тоттенхэма» Райана Сессеньона в последний день трансферного окна, сообщает CNN.

По данным источника, клубы готовят все необходимые документы для оформления перехода хавбека. Прошлый сезон футболист играл в аренде за «Хоффенхайм».

В лондонском клубе Сессеньон выступает с лета 2019 года, его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость англичанина — 18 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://edition.cnn.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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