«Фенербахче» хочет купить полузащитника «Тоттенхэма» Сессеньона

«Фенербахче» хочет купить полузащитника «Тоттенхэма» Райана Сессеньона в последний день трансферного окна, сообщает CNN.

По данным источника, клубы готовят все необходимые документы для оформления перехода хавбека. Прошлый сезон футболист играл в аренде за «Хоффенхайм».

В лондонском клубе Сессеньон выступает с лета 2019 года, его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость англичанина — 18 миллионов евро.