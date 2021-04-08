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Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» требует у «Вест Хэма» за Лингарда

06:41
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Стало известно, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Джесси Лингарда в «Вест Хэм», сообщает Mirror.

По информации источника, «красные дьяволы» согласны отпустить 28-летнего англичанина, выступающего за «молотобойцев» на правах аренды, за сумму в 30 миллионов фунтов. Сообщается, что клуб из Лондона серьезно настроен на выкуп прав на игрока.

Лингард перешел в «Вест Хэм» на правах аренды в январе 2021 года. На его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 8 матчах за команду.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/west-ham-lingard-transfer-latest-23869081

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