Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» требует у «Вест Хэма» за Лингарда

Стало известно, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Джесси Лингарда в «Вест Хэм», сообщает Mirror.

По информации источника, «красные дьяволы» согласны отпустить 28-летнего англичанина, выступающего за «молотобойцев» на правах аренды, за сумму в 30 миллионов фунтов. Сообщается, что клуб из Лондона серьезно настроен на выкуп прав на игрока.

Лингард перешел в «Вест Хэм» на правах аренды в январе 2021 года. На его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 8 матчах за команду.