Форвард «Кристал Пэлас» Заа может перейти в «Арсенал»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает 90min.

По информации источника, «канониры» могут подписать форварда в летнее трансферное окно, но сначала клубу из Лондона будет необходимо продать нескольких футболистов, чтобы оформить сделку.

В сезоне-2020/21 Заа провел 23 матча за «Кристал Пэлас», на его счету 9 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего ивуарийца в 45 миллионов евро.