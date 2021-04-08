Форвард «Кристал Пэлас» Заа может перейти в «Арсенал»
06:12
Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает 90min.
По информации источника, «канониры» могут подписать форварда в летнее трансферное окно, но сначала клубу из Лондона будет необходимо продать нескольких футболистов, чтобы оформить сделку.
В сезоне-2020/21 Заа провел 23 матча за «Кристал Пэлас», на его счету 9 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего ивуарийца в 45 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.90min.com/posts/wilfried-zaha-arsenal-radar-crystal-palace-transfer-summer-2021
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