Полузащитник «Тоттенхэма» Дайер хочет, чтобы его прах развеяли над стадионом клуба

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер заявил, что хочет, чтобы его прах развеяли над домашним стадионом «шпор».

«Я бы хотел, чтобы меня похоронили на стадионе «Тоттенхэма». Хочу, чтобы мой прах развеяли над стадионом клуба. Нет ни одного другого места в Лондоне, с которым у меня была бы настолько же глубокая связь», — приводит Evening Standard слова Дайера.

27-летний Дайер выступает за «Тоттенхэм» с июля 2014 года. На его счету 11 голов и 11 результативных передач в 271 матче за команду из Лондона.