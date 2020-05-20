Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Стал известен игрок «Уотфорда», у которого обнаружили коронавирус

17:46
Теги:

Защитник «Уотфорда» Эдриан Мариаппа сообщил, что заразился коронавирусом.

Ранее английский клуб объявил, что один из игроков команды и два сотрудника клуба сдали положительные тесты на коронавирус, но не раскрыл имена.

— С тех пор, как я получил положительный результат во вторник, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня взялся коронавирус, — приводит слова Мариаппы Telegraph. — Это стало большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме нескольких тренировок и случайной прогулки с детьми. Я в основном только занимался учебой с детьми и поддерживал форму.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир