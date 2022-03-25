Стал известен бюджет «Ньюкасла» на летнее трансферное окно

«Ньюкасл» определился с трансферной суммой на лето 2022 года

Стало известно, какую сумму готов потратить «Ньюкасл» на летние трансферы, сообщает The Telegraph.

По данным источника, англичане этим летом не собираются делать дорогостоящих покупок. Бюджет клуба составит около 72 тысяч евро. Планируется совершить около 3-4 приобретений.

В АПЛ «Ньюкасл» занимает 14-е место набрав 31 очко в 29 матчах.