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Главный тренер «Лидса» Марш: «Думал, что помешан на мелочах, пока не встретил Рангника»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш рассказал о работе с Рангником
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Лидса» Джесси Марш рассказал о работе с наставником «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником.

«Я узнал, насколько немцы детально и педантично говорят о футболе, — приводит слова Марша Manchester Evening News со ссылкой на The Athletic. — Они сосредотачиваются на малейших деталях. Думал, что помешан на мелочах, пока не встретил Рангника».

По словам тренера, Рангник разработал такую систему и такую методологию, о которых он и подумать не мог.

«У меня был словно взрыв в голове. Я научился думать по-другому. И с тех пор все больше и больше узнавал, все глубже вникал в детали. Это был важный момент», — сказал он.

Напомним, что Марш и Рангник работали вместе в системе «Ред Булл».

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-leeds-rangnick-marsch-23488656
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ФК Лидс
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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Тоттенхэм – Ливерпуль
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11.01 22:45
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