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Сегодня, 10:49

Жоржиньо может сменить Кессье в «Милане»

Жоржиньо раздумывает над переходом в «Милан»
Читать «СЭ» в

«Милан» всерьез раздумывает над тем, чтобы подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Руководство «россонери» рассчитывает, что футболист заменит в центре полузащиты Франка Кессье, который перейдет в «Барселону», сообщает Football London.

По данным источника, возвращение в чемпионат Италии является давней мечтой Жоржиньо.

Жоржиньо перешел в «Челси» из «Наполи» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний итальянец забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за лондонскую команду.

Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/transfer-news/chelsea-jorginho-transfer-milan-dream-23495540
Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
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 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
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 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
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 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
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 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
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 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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19.12 17:15
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19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
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Ливерпуль

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 23 1 3
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