Жоржиньо может сменить Кессье в «Милане»

Жоржиньо раздумывает над переходом в «Милан»

«Милан» всерьез раздумывает над тем, чтобы подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Руководство «россонери» рассчитывает, что футболист заменит в центре полузащиты Франка Кессье, который перейдет в «Барселону», сообщает Football London.

По данным источника, возвращение в чемпионат Италии является давней мечтой Жоржиньо.

Жоржиньо перешел в «Челси» из «Наполи» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний итальянец забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за лондонскую команду.

Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2023 года.