В «Севилье» объяснили, почему отказали «Челси» в покупке Кунде

Спортивный директор «Севильи» Мончи рассказал, как шли переговоры о будущем защитника Жюля Кунде и почему француз не перешел в «Челси».

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 50 миллионов евро без учета бонусов.

«Челси» вел с нами переговоры последний месяц, мы даже достигли с игроком устное соглашение о переходе в прошлый четверг. Но в последний момент, когда все было оговорено, у «Челси» возникло несколько сомнений по поводу перехода и того, действительно ли им нужен игрок типа Кунде.

Переговоры зашли в тупик на выходных, и, несмотря на хорошее предложение, они попросили нас подождать. Пока мы ждали, с нами вышла на связь «Барселона». Их первое предложение нас не устроило. Но после усилий каталонцев мы получили нужную цифру, которая является рекордной в истории клуба.

После этого «Челси» обратился к нам вновь, но мы уже приняли предложение «Барселоны», потому что оно было лучше. В конце концов мы продали игрока клубу, куда он с радостью перейдет», — приводит слова Мончи Sky Sports.

28 июля «Барселона» на сайте объявила о достижении принципиального соглашения с «Севильей» по переходу Кунде. Официальное объявление о подписании контракта с 23-летним французом произойдет после прохождения игроком медицинского обследования.

В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.