В «Севилье» объяснили, почему отказали «Челси» в покупке Кунде
Спортивный директор «Севильи» Мончи рассказал, как шли переговоры о будущем защитника Жюля Кунде и почему француз не перешел в «Челси».
По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 50 миллионов евро без учета бонусов.
«Челси» вел с нами переговоры последний месяц, мы даже достигли с игроком устное соглашение о переходе в прошлый четверг. Но в последний момент, когда все было оговорено, у «Челси» возникло несколько сомнений по поводу перехода и того, действительно ли им нужен игрок типа Кунде.
Переговоры зашли в тупик на выходных, и, несмотря на хорошее предложение, они попросили нас подождать. Пока мы ждали, с нами вышла на связь «Барселона». Их первое предложение нас не устроило. Но после усилий каталонцев мы получили нужную цифру, которая является рекордной в истории клуба.
После этого «Челси» обратился к нам вновь, но мы уже приняли предложение «Барселоны», потому что оно было лучше. В конце концов мы продали игрока клубу, куда он с радостью перейдет», — приводит слова Мончи Sky Sports.
28 июля «Барселона» на сайте объявила о достижении принципиального соглашения с «Севильей» по переходу Кунде. Официальное объявление о подписании контракта с 23-летним французом произойдет после прохождения игроком медицинского обследования.
В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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3
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4
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5
|Арсенал
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6
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7
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8
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
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|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
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|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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