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Сегодня, 10:47

SportBild: Нагельсманн планирует возглавить «Тоттенхэм» в новом сезоне

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Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заинтересован в том, чтобы присоединиться к «Тоттенхэму» в новом сезоне. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, даже недавнее поражение «Ньюкаслу» (1:6) в матче 32-го тура чемпионата Англии не отпугивает немца от возможности возглавить английский клуб. «Тоттенхэм» проявил незамедлительный интерес после ухода Нагельсманна из «Баварии» и хотел видеть его главным тренером уже в этом сезоне, желая сохранить свое место в топ-4 АПЛ. Однако Нагельсманн в ответ на запрос лондонского клуба заявил, что сначала хотел немного передохнуть, а не прыгать сразу из клуба в клуб.

35-летний специалист также выражает огромное желание возглавить «шпор» в новом сезоне. Сообщается, что он сконцентрировался на этом варианте и потихоньку готовится к назначению, проводя переговоры и планируя трансферы.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юлиан Нагельсманн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
6
 Астон Вилла 32 15 6 11 45-41 51
7
 Ливерпуль 31 14 8 9 59-38 50
8
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
9
 Фулхэм 31 13 6 12 44-42 45
10
 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 44
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 32 9 10 13 31-40 37
13
 Вест Хэм 31 9 7 15 33-41 34
14
 Вулверхэмптон 32 9 7 16 27-44 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Лидс 32 7 8 17 41-62 29
17
 Лестер 32 8 4 20 43-56 28
18
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
19
 Нот. Форест 32 6 9 17 26-59 27
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 3
22.04 14:30
Фулхэм – Лидс
 2 : 1
22.04 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 1 : 1
22.04 17:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 0 : 0
22.04 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 2 : 1
22.04 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 3 : 2
22.04 19:30
МЮ – Челси
 - : -
23.04 16:00
Борнмут – Вест Хэм
 0 : 4
23.04 16:00
Ньюкасл – Тоттенхэм
 6 : 1
24.05 18:30
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 30 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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