SportBild: Нагельсманн планирует возглавить «Тоттенхэм» в новом сезоне

Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заинтересован в том, чтобы присоединиться к «Тоттенхэму» в новом сезоне. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, даже недавнее поражение «Ньюкаслу» (1:6) в матче 32-го тура чемпионата Англии не отпугивает немца от возможности возглавить английский клуб. «Тоттенхэм» проявил незамедлительный интерес после ухода Нагельсманна из «Баварии» и хотел видеть его главным тренером уже в этом сезоне, желая сохранить свое место в топ-4 АПЛ. Однако Нагельсманн в ответ на запрос лондонского клуба заявил, что сначала хотел немного передохнуть, а не прыгать сразу из клуба в клуб.

35-летний специалист также выражает огромное желание возглавить «шпор» в новом сезоне. Сообщается, что он сконцентрировался на этом варианте и потихоньку готовится к назначению, проводя переговоры и планируя трансферы.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.