Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Спонсорские сделки клубов АПЛ на сумму более одного миллиона фунтов будут проходить обязательную проверку

16:40

АПЛ ввела новые финансовые правила чемпионата, сообщает The Times.

По информации источника, спонсорские сделки клубов АПЛ на сумму более одного миллиона фунтов будут проходить обязательную проверку.

Это мера была принята для того, чтобы клубы премьер-лиги не получали дополнительные средства от спонсоров, связанных с руководством клубов. Независимая фирма будет определять, не была ли сумма сделки искусственно завышена.

Отмечается, что «Ньюкасл» может юридически оспорить эти правила. В клубе хотят, чтобы государственные компании Саудовской Аравии не считались связанными с Фондом государственных инвестиций (PIF — Public Investment Fund), владеющим клубом, так как АПЛ считает эту организацию не связанной с правительством Саудовской Аравии.

7 октября PIF договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/independent-verification-required-on-any-sponsorship-deal-exceeding-1m-x6tk8fppw

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Россия снова первая в мире по допингу. Так считает ВАДА
Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро
1
1
Реклама