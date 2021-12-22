АПЛ ввела новые финансовые правила чемпионата, сообщает The Times.

По информации источника, спонсорские сделки клубов АПЛ на сумму более одного миллиона фунтов будут проходить обязательную проверку.

Это мера была принята для того, чтобы клубы премьер-лиги не получали дополнительные средства от спонсоров, связанных с руководством клубов. Независимая фирма будет определять, не была ли сумма сделки искусственно завышена.

Отмечается, что «Ньюкасл» может юридически оспорить эти правила. В клубе хотят, чтобы государственные компании Саудовской Аравии не считались связанными с Фондом государственных инвестиций (PIF — Public Investment Fund), владеющим клубом, так как АПЛ считает эту организацию не связанной с правительством Саудовской Аравии.

7 октября PIF договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.