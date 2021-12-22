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Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону»

17:15
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«Манчестер Сити» и «Барселона» договорились о трансфере Феррана Торреса, сообщает Diario Sport.

По информации источника, переговоры о переходе 21-летнего испанца в каталонский клуб близки к завершению. О трансфере могут объявить официально в ближайшие часы.

Отмечается, что сумма сделки близка к 45 миллионам евро.

В этом сезоне Торрес провел забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах за «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/ferran-torres-punto-fichar-barca-13018530

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Карен Саркисян все материалы автора

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