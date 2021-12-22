Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону»

«Манчестер Сити» и «Барселона» договорились о трансфере Феррана Торреса, сообщает Diario Sport.

По информации источника, переговоры о переходе 21-летнего испанца в каталонский клуб близки к завершению. О трансфере могут объявить официально в ближайшие часы.

Отмечается, что сумма сделки близка к 45 миллионам евро.

В этом сезоне Торрес провел забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах за «Манчестер Сити».