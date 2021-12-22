Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выразил недовольство календарем команды в АПЛ.

«Никто не воспринимает благополучие футболистов всерьез, — приводит слова Хендерсона BBC. — Конечно, мы хотим выходить и играть в футбол, но я не думаю, что кто-то воспринимает эту тему достаточно серьезно, особенно сейчас, во времена пандемии».

По мнению полузащитника, футболисты не получают уважение, которого заслуживают.

«Мы попытаемся вести переговоры и оказать влияние в будущем, но в данный момент я не вижу, и чтобы у футболистов было достаточно влияния для того, чтобы сказать, что это плохо для их благополучия», — сказал он.

В нынешнем сезоне 31-летний англичанин принял участие в 22 матчах за «Ливерпуль», забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.