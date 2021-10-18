Соучек показал фото со шрамами на лице после столкновения с Рондоном: «Не волнуйтесь, я все еще жив»

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек опубликовал в Instagram фотографию со шрамами на лице, которые у него остались после столкновения с нападающим «Эвертона» (1:0) Саломоном Рондоном в матче восьмого тура АПЛ.

«Еще несколько швов на моем лице для пополнения моей коллекцию. Я никогда не сдаюсь ни по какой причине. Отличная победа, ребята, и продолжайте в том же духе. Не волнуйтесь, я все еще жив», — написал Соучек.

Напомним, что Рондон случайно наступил 26-летнему чеху на лицо, когда тот в падении пытался перехватить мяч.