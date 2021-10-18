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Соучек показал фото со шрамами на лице после столкновения с Рондоном: «Не волнуйтесь, я все еще жив»

14:40
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Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек опубликовал в Instagram фотографию со шрамами на лице, которые у него остались после столкновения с нападающим «Эвертона» (1:0) Саломоном Рондоном в матче восьмого тура АПЛ.

«Еще несколько швов на моем лице для пополнения моей коллекцию. Я никогда не сдаюсь ни по какой причине. Отличная победа, ребята, и продолжайте в том же духе. Не волнуйтесь, я все еще жив», — написал Соучек.

Публикация от Toma`s? Souc?ek (@tomassoucek28)

Напомним, что Рондон случайно наступил 26-летнему чеху на лицо, когда тот в падении пытался перехватить мяч.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVIsw9QAZZK/

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