Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что не стоит критиковать полузащитника команды Джейдона Санчо.

«Санчо — жертва игры «МЮ». Такой игрок должен приходить в уже сложившуюся команду, а он пока только ищет место. Мне кажется, он неплохо сыграл с «Эвертоном» пару недель назад, но сейчас его не нужно критиковать.

Когда «МЮ» покупает игрока за большие деньги, его начинают критиковать, но сейчас это лишь отвлекает его. Санчо, Фернандеш, Погба, Роналду и Гринвуд в одной команде... Троим или четверым из них нужно работать так, как они еще никогда не работали раньше», — цитирует Невилла Mirror.