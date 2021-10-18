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Гари Невилл: «Джейдон Санчо — жертва игры «Манчестер Юнайтед»

Невилл признался, что не стоит критиковать Санчо в «МЮ»
14:23
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что не стоит критиковать полузащитника команды Джейдона Санчо.

«Санчо — жертва игры «МЮ». Такой игрок должен приходить в уже сложившуюся команду, а он пока только ищет место. Мне кажется, он неплохо сыграл с «Эвертоном» пару недель назад, но сейчас его не нужно критиковать.

Когда «МЮ» покупает игрока за большие деньги, его начинают критиковать, но сейчас это лишь отвлекает его. Санчо, Фернандеш, Погба, Роналду и Гринвуд в одной команде... Троим или четверым из них нужно работать так, как они еще никогда не работали раньше», — цитирует Невилла Mirror.

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года. 21-летний англичанин принял участие в 9 матчах «красных дьяволов» и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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