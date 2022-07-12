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Сегодня, 10:23

Сон Хын Мин потерял сознание на тренировке «Тоттенхэма» на предсезонном туре в Южной Корее

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сон Хын Мин.
Фото Личные соцсети Сона

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки команды на предсезонном туре в Южной Корее, сообщает Daily Mail.

Занятие проходило в Сеуле в 30-градусную жару и длилось более полутора часов, команда провела разминку и матч 10 на 10, после чего тренерский штаб дал указание пробежать около 4 километров в быстром темпе. В какой-то момент Сон Хын Мин начал показывать признаки того, что испытывает боль, после чего остановился и опустился на газон. Форварда вырвало, затем он на некоторое время потерял сознание, но смог прийти в себя.

Сон оказался не единственным футболистом «Тоттенхэма», пострадавшим на тренировке, — другого нападающего «шпор» Харри Кейна также вырвало.

В рамках предсезонного тура в Южной Корее «Тоттенхэму» предстоит сыграть со сборной звезд корейского чемпионата в Сеуле, а затем с «Севильей» в Сувоне.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11002167/Tottenham-stars-feel-strain-Seoul-Antonio-Conte-puts-players-punishing-session.html
Сон Хын Мин
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