Сон Хын Мин потерял сознание на тренировке «Тоттенхэма» на предсезонном туре в Южной Корее
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки команды на предсезонном туре в Южной Корее, сообщает Daily Mail.
Занятие проходило в Сеуле в 30-градусную жару и длилось более полутора часов, команда провела разминку и матч 10 на 10, после чего тренерский штаб дал указание пробежать около 4 километров в быстром темпе. В какой-то момент Сон Хын Мин начал показывать признаки того, что испытывает боль, после чего остановился и опустился на газон. Форварда вырвало, затем он на некоторое время потерял сознание, но смог прийти в себя.
Сон оказался не единственным футболистом «Тоттенхэма», пострадавшим на тренировке, — другого нападающего «шпор» Харри Кейна также вырвало.
В рамках предсезонного тура в Южной Корее «Тоттенхэму» предстоит сыграть со сборной звезд корейского чемпионата в Сеуле, а затем с «Севильей» в Сувоне.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
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|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -