Сон Хын Мин потерял сознание на тренировке «Тоттенхэма» на предсезонном туре в Южной Корее

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки команды на предсезонном туре в Южной Корее, сообщает Daily Mail.

Занятие проходило в Сеуле в 30-градусную жару и длилось более полутора часов, команда провела разминку и матч 10 на 10, после чего тренерский штаб дал указание пробежать около 4 километров в быстром темпе. В какой-то момент Сон Хын Мин начал показывать признаки того, что испытывает боль, после чего остановился и опустился на газон. Форварда вырвало, затем он на некоторое время потерял сознание, но смог прийти в себя.

Сон оказался не единственным футболистом «Тоттенхэма», пострадавшим на тренировке, — другого нападающего «шпор» Харри Кейна также вырвало.

В рамках предсезонного тура в Южной Корее «Тоттенхэму» предстоит сыграть со сборной звезд корейского чемпионата в Сеуле, а затем с «Севильей» в Сувоне.