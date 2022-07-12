«Ньюкасл» хочет подписать форварда «Эспаньола» де Томаса

«Ньюкасл» интересуется нападающим «Эспаньола» Раулем де Томасом, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, сумма трансфера может составить около 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на форварда претендует «Атлетико».

В сезоне-202/22 де Томас забил 17 голов и сделал 3 результативны передачи в 36 матчах за «Эспаньол». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.