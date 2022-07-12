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Сегодня, 10:47

«Ньюкасл» хочет подписать форварда «Эспаньола» де Томаса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ньюкасл» интересуется нападающим «Эспаньола» Раулем де Томасом, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, сумма трансфера может составить около 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на форварда претендует «Атлетико».

В сезоне-202/22 де Томас забил 17 голов и сделал 3 результативны передачи в 36 матчах за «Эспаньол». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/MatteMoretto/status/1546487529465122816
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Эспаньол
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