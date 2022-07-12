«Вулверхэмптон» отказался продавать Гиббс-Уайта в «Эвертон» за 25 миллионов фунтов

«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Эвертона» по полузащитнику Моргану Гиббс-Уайту, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «волки» отказались продавать 22-летнего англичанина за 25 миллионов фунтов. Клуб хочет сохранить футболиста и подписать с ним долгосрочный контракт.

В сезоне-2021/22 Гиббс-Уайт выступал за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды, на его счету 13 голов и 10 результативных передач в 38 матчах. Контракт игрока с «Вулверхэмптоном» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9,9 миллиона фунтов.