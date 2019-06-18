СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов платить Погба 500 тысяч фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" пытается удержать полузащитника Поля Погба​.

Манкунианцы готовы предложить 26-летнему футболисту новый контракт с зарплатой в 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Daily Mail. По действующему соглашению Погба зарабатывает около 280 тысяч в неделю.

Ранее хавбек заявил, что для него настало время для нового вызова.

Активный интерес к французу проявляют "Реал" и "Ювентус", но "Юнайтед" намерен сохранить игрока в своем составе, если только клуб не получит предложение, превышающее 89 миллионов фунтов.

В сезоне 2018/19 Поль Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.