Славен Билич и Бранислав Иванович заразились коронавирусом
Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич и защитник команды Бранислав Иванович сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба английского клуба.
Помимо этого, коронавирусной инфекцией также заразился нападающий команды Матеус Перейра. Все трое находятся на карантине.
Бранислав Иванович перешел в «Вест Бромвич» на правах свободного агента в сентябре 2020 года, до этого он на протяжении трех лет выступал за «Зенит». Славен Билич возглавлял «Локомотив» с 2012 по 2013 год.
Slaven Bili? has confirmed Branislav Ivanovi? and Matheus Pereira will miss out on today's clash after testing positive for COVID-19.#WBATOT | #WBA— West Bromwich Albion (@WBA) November 8, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.