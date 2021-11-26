Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» утряс все вопрос по Рангнику с «Локомотивом»
Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Английский клуб уладил все вопросы с российской стороной, сообщает Sky Sports.
63-летний немец должен стать и. о. главного тренера до конца сезона. После отставки Уле Гуннара Сульшера временно эту роль взял на себя Майкл Кэррик.
Контракт также предусматривает работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет. Основным инициатором приглашения Рангника стал исполнительный вице-президент «МЮ» Эд Вудворд.
По данным «СЭ», Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнер по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.
Рангник работает в «Локомотиве» с июля нынешнего года. Его контракт с клубом рассчитан на три года.
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