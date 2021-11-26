Тухель подтвердил, что у Чилуэлла травма крестообразной связки колена
Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что у защитника команды Бена Чилуэлла травма крестообразной связки. Футболист получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:0).
«Бен выбыл. У него частичное повреждение крестообразной связки колена. Следующие 6 недель покажут, нужна ли ему операция. Первая реакция тела — позитивная. Надеюсь, что все так и останется», — цитирует Тухеля пресс-служба команды.
В этом сезоне 24-летний футболист провел 12 матчей, забив три мяча и сделал одну голевую передачу.
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