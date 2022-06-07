Скауты «МЮ» посетили матч Лиги наций Австрия — Дания

Скауты «Манчестер Юнайтед» посетили матч Лиги наций Австрия — Дания, чтобы посмотреть за игрой датчанина Кристиана Эриксена и австрийского футболиста «РБ Лейпциг» Конрада Лаймера.

По информации DailyMail, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в трансфере Эриксена и Лаймера. На матче между сборной Австрии и Дании также присутствовали скауты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма».

Сборная Австрии проиграла в домашней игре второго тура Лиги наций Дании (1:2). 25-летний полузащитник Лаймер провел весь матч на поле. 30-летний Кристиансен отдал голевую передачу на Йенса Ларсена.

В текущем сезоне Эриксен 31 января присоединился к «Брентфорду», сыграл за клуб 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Лаймер перешел в «РБ Лейпциг» 1 июля 2017 года, за все время футболист провел 109 матчей за клуб и забил 7 голов.