«Кристал Пэлас» и «Брайтон» заинтересованы в Бергвейне

«Кристал Пэлас» и «Брайтон» заинтересованы в нападающем «Тоттенхэма» Стивене Бергвейне, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

По данным источника, сам футболист хотел бы перейти в «Аякс».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Аякса» о покупке 24-летний футболист.

В минувшем сезоне Бергвейн провел 31 матч за английский клуб, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.