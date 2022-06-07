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Сегодня, 14:36

«Кристал Пэлас» и «Брайтон» заинтересованы в Бергвейне

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Кристал Пэлас» и «Брайтон» заинтересованы в нападающем «Тоттенхэма» Стивене Бергвейне, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

По данным источника, сам футболист хотел бы перейти в «Аякс».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Аякса» о покупке 24-летний футболист.

В минувшем сезоне Бергвейн провел 31 матч за английский клуб, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

Источник: https://twitter.com/Ekremkonur/status/1534020044098789376?s=20&t=88tMFGxM_ZNDW-WaTIm8ZQ
Футбол
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3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
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22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Мохамед Салах

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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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П
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Рис Джеймс

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Челси

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Харви Барнс

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Лестер

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Гранит Джака

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