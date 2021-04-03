Шкриньяр близок к переходу в «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» близок к покупке защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает Football Insider.
По информации источника, клубы были близки к сделке в зимнее трансферное окно, но переход 26-летнего словака в английский клуб сорвался в последний момент. Сообщается, что стороны могут прийти к соглашению в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Шкриньяр провел 30 матчей за «Интер», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/tottenham-keen-on-skriniar-after-25m-deal-close-in-january/
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