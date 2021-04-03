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Шкриньяр близок к переходу в «Тоттенхэм»

10:44
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«Тоттенхэм» близок к покупке защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает Football Insider.

По информации источника, клубы были близки к сделке в зимнее трансферное окно, но переход 26-летнего словака в английский клуб сорвался в последний момент. Сообщается, что стороны могут прийти к соглашению в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Шкриньяр провел 30 матчей за «Интер», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/tottenham-keen-on-skriniar-after-25m-deal-close-in-january/

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