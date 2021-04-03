Скоулз считает, что «Манчестер Юнайтед» должен продлить контракт с Сульшером
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о перспективах главного тренера Уле Гуннара Сульшера остаться в клубе.
«Думаю, он это заслужил. Он уже добился определенного прогресса. Команда выглядит намного лучше, за ней приятнее смотреть, у нее есть цели, чего всегда ждешь от «МЮ».
Думаю, есть только одна проблема: надо что-то выиграть. Это немного беспокоит. Поражение от «Лестера» в четвертьфинале Кубка – это было не очень хорошо», – приводит слова Скоулза Goal.com.
Сульшер стал главным тренером команды в 2018 году. Срок действия текущего контракта истекает в 2022 году.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в АПЛ, набрав 57 очков после 29 игр. От лидера чемпионата «Манчестер Сити» они отстают на 14 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/scholes-says-solskjaer-deserves-new-man-utd-contract-but/1e2uyf0vo3kxs1phucfp4h5kex
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