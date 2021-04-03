Скоулз считает, что «Манчестер Юнайтед» должен продлить контракт с Сульшером

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о перспективах главного тренера Уле Гуннара Сульшера остаться в клубе.

«Думаю, он это заслужил. Он уже добился определенного прогресса. Команда выглядит намного лучше, за ней приятнее смотреть, у нее есть цели, чего всегда ждешь от «МЮ».

Думаю, есть только одна проблема: надо что-то выиграть. Это немного беспокоит. Поражение от «Лестера» в четвертьфинале Кубка – это было не очень хорошо», – приводит слова Скоулза Goal.com.

Сульшер стал главным тренером команды в 2018 году. Срок действия текущего контракта истекает в 2022 году.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в АПЛ, набрав 57 очков после 29 игр. От лидера чемпионата «Манчестер Сити» они отстают на 14 очков.