Тухель заявил, что не переживает по поводу трансферных банов
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о составе команды перед летним трансферным окном.
«Честно говоря, даже если на «Челси» завтра наложат трансферный бан, я все равно буду счастлив в следующем сезоне. Так мы можем подтолкнуть команду на следующий уровень.
Но, конечно, у меня есть идеи, как можно усилить этот состав. Это будет сложно, очень сложно, потому что у нас очень сильный состав с наигранными связями. У нас в раздевалке отличные парни, и я не позволю никому разрушить это и оказать негативное влияние», – сказал Тухель Goal.com.
В 2019 году на «Челси» наложили запрет на покупку игроков на 2 трансферных окна. Позже «Челси» на официальном сайте сообщил, что апелляция в CAS по поводу трансферного запрета была успешной. Клуб может свободно подписывать игроков в трансферном окне с января 2020 года.
В текущем сезоне клуб из Лондона идет на 4 месте в АПЛ, набрав за 29 игр 51 очко. От идущего на первом месте «Манчестер Сити» их отделяет 20 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/if-we-had-a-transfer-ban-i-would-still-be-happy-at-chelsea/178ezlgifl5eg19gcaqo0n815u
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