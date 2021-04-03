Тухель заявил, что не переживает по поводу трансферных банов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о составе команды перед летним трансферным окном.

«Честно говоря, даже если на «Челси» завтра наложат трансферный бан, я все равно буду счастлив в следующем сезоне. Так мы можем подтолкнуть команду на следующий уровень.

Но, конечно, у меня есть идеи, как можно усилить этот состав. Это будет сложно, очень сложно, потому что у нас очень сильный состав с наигранными связями. У нас в раздевалке отличные парни, и я не позволю никому разрушить это и оказать негативное влияние», – сказал Тухель Goal.com.

В 2019 году на «Челси» наложили запрет на покупку игроков на 2 трансферных окна. Позже «Челси» на официальном сайте сообщил, что апелляция в CAS по поводу трансферного запрета была успешной. Клуб может свободно подписывать игроков в трансферном окне с января 2020 года.

В текущем сезоне клуб из Лондона идет на 4 месте в АПЛ, набрав за 29 игр 51 очко. От идущего на первом месте «Манчестер Сити» их отделяет 20 очков.